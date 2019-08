Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrrad-Eigentümer gesucht

Bremerhaven

Am Morgen des 09.08.2019 wurde in Geestemünde eine Mitarbeiterin des Ernst-Barlach-Hauses am Holzhafen auf ein Fahrrad aufmerksam, das in einem Gebüsch am Haus versteckt war und informierte die Polizei. Die Beamten stellten das neuwertige Mountainbike 'Rockrider' sicher und suchen jetzt den Eigentümer. Möglicherweise wurde der Verlust des Rades noch gar nicht festgestellt. Das schwarze MTB mit roten Applikationen und Federgabel hat Scheibenbremsen und eine Kettenschaltung. Auffällig ist ein neongelbes Schloss, das am Rahmen hängt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Geestemünde unter der Telefonnummer 0471/953-3321 oder 0471/953-3348 entgegen.

