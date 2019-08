POL-Bremerhaven: Mann fährt ohne Führerschein

Polizei Bremerhaven

In der Nacht zum Montag, 12.08.2019, wurde in Geestemünde die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei auf einen BMW aufmerksam. Kurz vor Mitternacht fuhr der Fahrer mit zügigem Tempo (>80 km/h) aus dem Stadtteil Grünhöfe stadteinwärts. Beim Abbiegen wurde mehrfach nicht geblinkt und die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. In der Hamburger Straße wurde der 3er BMW gestoppt. Der Fahrer gab gleich zu, dass er gar keinen Führerschein besitze. Das Auto gehöre nicht ihm und den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel habe er gerade in einem günstigen Moment gestohlen. Die Polizei sicherte das Fahrzeug und ermittelt wegen Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

