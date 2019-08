Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Bremerhaven (ots)

Ein 41-jähriger Mann verursachte am frühen Sonntagmorgen (11.08.2019), gegen 02.45 Uhr, in der Straße An der Robinienallee einen Verkehrsunfall bei dem 7 weitere PKW zum Teil erheblich beschädigt wurden. Anwohner und Zeugen hatten laute Unfallgeräusche gehört und die Polizei gerufen. Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer eines weißen Fiat Transporters aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, streifte dabei einen geparkten PKW und verlor daraufhin endgültig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fiat schleuderte über die Fahrbahn, rammte auf beiden Straßenseiten mehrere geparkte PKW und schob diese aufeinander. Danach stieg der Fahrer aus und flüchtete. Aufgrund guter Beschreibungen durch die Zeugen, konnte der Flüchtige kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte in der Soltauer Straße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss - ein freiwilliger Vortest ergab einen Wert, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Nachdem der 41-Jährige zunächst falsche Personalien angegeben hatte, konnte seine wahre Identität festgestellt werden und es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es folgten eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Nach ersten Schätzungen liegen die Gesamtschäden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.

