POL-Bremerhaven: Handy geraubt

Bremerhaven (ots)

Einen gehörigen Schreck erlitt ein Schwesternpaar am Sonnabend (10.08.2019) in den späten Abendstunden, gegen 22.45 Uhr, im Bereich des Spielplatzes am Deutschen Schifffahrtsmuseum / Hans-Scharoun-Platz. Zuvor waren die 18- und 20-jährigen jungen Frauen durch die Hafenstraße in Richtung Weserdeich gegangen. Schon in Höhe der Kistnerstraße fielen ihnen zwei jüngere Männer auf, die ihnen in einigem Abstand folgten. Kurz vor dem Spielplatz am DSM sprangen die Männer dann plötzlich auf sie zu und verlangten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihrer Handys. Vor Schreck ließ eine der bedrohten Frauen ihr Mobiltelefon fallen. Einer der Täter nahm es auf und beide flüchteten in Richtung Durchgang DSM zum Deich. Bis auf einen gehörigen Schreck blieben beide Opfer unverletzt. Eine Fahndung durch mehrere Streifenwagen im Umkreis verlief negativ. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, beide 16 - 18 Jahre alt, beide dunkel gekleidet, der eine mit blondem Lockenkopf, roter Bandana und Brille, der andere mit schwarzweißem Basecap und schwarzer Bandana. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0471 953 4444.

