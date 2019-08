Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher kommen durch den Wintergarten

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Ehrendehlhelmder eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Die Täter haben die Tür zum Wintergarten des Hauses aufgebrochen und gelangten so in die Wohnung. Bei ihrer Suche nach Beute haben sie die Schränke durchwühlt und nahmen noch einen Flachbild-Fernseher mit. Jetzt hoffen die Ermittler der Polizei, dass Zeugen noch weitere Täterhinweise geben können.

