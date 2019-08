Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rucksäcke gestohlen

Bremerhaven (ots)

Einer Vierergruppe junger Leute wurden in der Nacht zum Freitag zwei Rucksäcke am Holzhafen gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise. Die Gruppe hielt sich zunächst an einer Parkbank am Holzhafen auf und hatte dort auch die beiden Rucksäcke abgestellt. Gegen 0.30 Uhr gingen die jungen Leute dann zum dortigen Spielplatz und kehrten nach einigen Minuten wieder zurück. In dieser Zeit wurden ihnen die Rucksäcke gestohlen. Passanten, die befragt wurde teilten mit, dass sich zwei oder drei Männer die Rucksäcke geschnappt hätten und damit in Richtung Innenstadt gelaufen wären. Diese Passanten bittet die Polizei, sich zu melden.

