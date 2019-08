Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche mit gestohlenem Motorroller unterwegs

Bremerhaven (ots)

Zwei 15- und 16-jährige Jugendliche wurden in der Nacht zum Freitag von der Polizei in der Voßstraße aufgegriffen, als sie einen Motorroller schoben. Jetzt müssen sie sich wegen eines Diebstahldelikts verantworten. Während der Streifenfahrt kamen den Polizisten die beiden jungen Männer kurz vor 5 Uhr morgens entgegen. Als sie überprüft werden sollten, konnten sie weder Ausweis- noch Fahrzeugpapiere vorlegen. Zur Herkunft des Rollers machten sie keine schlüssigen Angaben. Die Polizisten stellten fest, dass der Motorroller einer Anwohnerin aus der Voßstraße gehört. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und gegen die Jugendlichen ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

