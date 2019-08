POL-Bremerhaven: Beinaheunfall auf der Barkhausenstraße

Polizei Bremerhaven

Es fehlte nicht viel und am Freitagabend, den 02.08.2019, wäre es gegen 19 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Barkhausenstraße gekommen. Die Polizei (Telefon 953 4444) sucht nach dem Fahrer eines dunklen Kleinwagens, der gerade noch ausweichen konnte. Der Polizei wurde bekannt, dass ein silbernerc Pkw die Barkhausenstraße in Richtung Rotersand mit hoher Geschwindigkeit entlangfuhr. In der Kurve, auf Höhe des 24-Stunden-Edekas, kurz vor dem Zolltor, kam diesem Fahrzeug der dunkle Kleinwagen entgegen. Dessen Fahrer oder Fahrerin konnte gerade noch einen Zusammenstoß vermeiden und setzte die Fahrt in Richtung Innenstadt fort, während das andere Fahrzeug ebenfalls weiterfuhr. Den Zeugen des Vorfalls war es nicht möglich, die Kennzeichen abzulesen. Jetzt bittet die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Kleinwagens sich zu melden.

