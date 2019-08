Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kontaktpolizist zeigt Sprinterqualitäten

Bremerhaven (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 10.50 Uhr in der Stresemannstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Rollerfahrer auf einen PKW auffuhr und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Rollers gemerkt und die Polizei informiert. Von der Einsatzleitstelle erfolgte ein Fahndungsaufruf nach dem flüchtigen Fahrzeug. Ein Kontaktpolizist (KOP) aus dem Polizeirevier Lehe ging zu diesem Zeitpunkt durch die Frenssenstraße in Richtung Hafenstraße. Kurz vor der Einmündung Stormstraße, bog das gesuchte Kleinkraftrad aus der Stormstraße kommend, nach links in die Frenssenstraße ein. Den Ruf "Halt Polizei!" ignorierte der Fahrer und setzte seine Fahrt zunächst fort. Aber er hatte nicht mit den Sprinterqualitäten des Kontaktpolizisten gerechnet. Der setzte zum Spurt an, war nach etwa 30 Metern auf Höhe des Rollers und hielt den Fahrer fest. Damit war seine Flucht beendet. Der 22-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. In einer ersten Befragung räumte er ein, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, hatte einen gefälschten Führerschein, stand unter Drogeneinfluss und wurde per Haftbefehl gesucht. Der Sprint des sportlichen KOP hatte sich also durchaus gelohnt.

