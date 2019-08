POL-Bremerhaven: Über Feldstein gefahren

Polizei Bremerhaven

Glück im Unglück hatte eine 74 Jahre alte Autofahrerin, als ihr am Mittwochabend auf der Frederikshavner Straße ein Feldstein vor ihren Wagen flog. Sie fuhr zwar über den Stein, doch blieben größere Unfallfolgen aus. Gegen 18 Uhr befuhren ein Lkw und dahinter die Autofahrerin die Frederikshavner Straße in Richtung Bohmsiel. Plötzlich wurde ein Feldstein von den großen Reifen des Lkw auf die Fahrbahn geschleudert. Die 74-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über den Stein, der einen Durchmesser von etwa 20 Zentimeter hatte. Ihr Auto hob kurz ab, doch die Fahrerin konnte ihren Pkw dennoch kontrolliert abbremsen. Auch der 44-jährige Lkw-Fahrer hörte einen Schlag an seinem Fahrzeug und hielt sofort an. Es konnte festgestellt werden, dass sich der Stein zuvor zwischen zwei Zwillingsreifen des Lkw verkeilt hatte und sich während der Fahrt löste. Ob und welche Schäden entstanden sind, muss noch festgestellt werden.

