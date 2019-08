POL-Bremerhaven: Geländer beschädigt

Polizei Bremerhaven

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag ein Geländer in der Schiffdorfer Chaussee angefahren und sich nicht um den Unfall gekümmert. Die Polizei (Telefon 953 3166) bittet um Zeugenhinweise. Am Unfallort angekommen fanden die Polizeibeamten ein verbogenes, zum Teil abgerissenes Metallgeländer vor. Dieses trennt den Radweg vom Gehweg. Die Beamten entfernten die abgerissenen Teile des Geländers. Die Ermittler hoffen, dass Zeugen an der vielbefahrenen Straße etwas gesehen haben und Hinweise geben können.

