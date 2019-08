Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pedelec-Fahrer übersehen

Bremerhaven (ots)

Im Lotjeweg kam es am Nachmittag des 06.08.2019 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein Autofahrer den Lotjeweg stadtauswärts. Zwischen Schierholzweg und Besenbuschkuhle bog der 50-Jährige in eine Grundstücks-zuwegung ab. Dabei achtete der Autofahrer nicht ausreichend auf einen Fahrradfahrer, der neben ihm mit seinem Pedelc auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und auf die Straße fiel. Dabei rammte er sich den Lenker in den Bauch und klagte während der Unfallaufnahme über Schmerzen. Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 1.300 Euro.

