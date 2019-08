Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rucksack aus Auto gestohlen

Bremerhaven (ots)

Am Dienstagabend hat ein unbekannter Täter am Friedhof an der Wulsdorfer Rampe einen Rucksack aus einem Auto gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Der Fahrer des schwarzen Hyundai iX35 hatte seinen Wagen gegen 17.55 Uhr an der Straße geparkt und war auf den Friedhof gegangen. Gegen 18.15 Uhr stellte er fest, dass eine Scheibe eingeschlagen war und der Rucksack verschwunden war, der im Fußraum lag.

