Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Automat hält Sprengversuch stand

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend versucht, in der Straße Am Oberhamm einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Der Versuch misslang. Gegen 23.40 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall. Sie sahen noch drei Männer in Richtung Hauptbahnhof wegrennen. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, qualmte der Automat zwar noch und war beschädigt, doch an den Inhalt konnte man nicht gelangen. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 4444) um weitere Hinweise zur Aufklärung des Falls.

