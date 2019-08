Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf der Suche nach den Briefen

Bremerhaven (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall, in dem ein Briefkasten der in der Bremerhavener City gewaltsam aus der Verankerung gerissen wurde. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 26.07.2019 den Briefkasten am Theodor-Heuss-Platz auf und entwendeten daraus den Postsack, in dem die eingeworfenen Briefe aufgefangen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen bzw. die Absender von Briefen, die im Zeitraum von Donnerstag, 25.07.19 14.30 Uhr, bis Freitag, 26.07.2019 04.00 Uhr hier ihre Post eingeworfen hatten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-4354 oder 953-4444 entgegengenommen.

