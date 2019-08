Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zigarettenautomat von der Wand gerissen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Montag, 05.08.2019, wurde die Polizei in die Lindenallee gerufen. Kurz nach 01.00 Uhr hörten hier Anwohner lautes Gepolter auf der Straße. Unbekannte Täter hatten gerade einen kompletten Zigarettenautomaten von einer Hauswand an der Ecke Poggenbruchstraße gerissen und in einem wartenden PKW verstaut. Noch bevor die Polizei am Einsatzort eintraf, hatten sich die Täter in unbekannte Richtung entfernt. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen silberfarbenen Kombi gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-4444 entgegengenommen.

