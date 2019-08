Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Am späten Sonntagabend kam es in Lehe zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 23.10 Uhr lief in der Hafenstraße eine Frau auf die Fahrbahn. Die 25-Jährige wollte die Straße in Richtung Wülbernstraße überqueren. Dabei kam es zu einer leichten Berührung mit einem PKW, der zu diesem Zeitpunkt die Hafenstraße stadteinwärts befuhr. Der Fahrer erkannte die schwarz gekleidete Frau und versuchte eine Kollision zu verhindern. Bei der leichten Berührung erlitt die Fußgängerin Prellungen und wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt stand sie erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3142 entgegengenommen.

