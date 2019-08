Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falscher Wasserkontrolleur

Bremerhaven (ots)

Am Freitagnachmittag (02.08.2019), gegen 14.30 Uhr, ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Schiffdorfer Chaussee ein Diebstahl von Bargeld zum Nachteil der 92-jährigen Wohnungsinhaberin. Gegen 14.30 Uhr war bei ihr geklingelt worden und über die Gegensprechanlage teilte ihr eine männliche Stimme mit, dass im Haus aufgrund eines Schadens das Wasser abgestellt werden sollte und der Mann deshalb in ihre Wohnung müsse. Die Frau öffnete die Tür und ließ den angeblichen Handwerker in ihre Wohnung. Jetzt führte der Mann aus, dass er im Badezimmer Messungen durchführen müsse, wozu er ihre Unterstützung benötigte. Er gab ihr ein fingiertes Messgerät, welches sie unter das laufende Wasser im Waschbecken halten sollte. Er selbst verließ unter einem Vorwand das Badezimmer. Nach kurzer Zeit schaute die Seniorin nach dem vermeintlichen ´Wasserkontrolleur´. Der hatte die Wohnung verlassen. Im Schlafzimmer stellte sie dann offenstehende Schranktüren und das Fehlen einer größeren Summe Bargeldes sowie eines Sparbuches fest. Nach Rücksprache mit ihrer Tochter wurde die Polizei informiert. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, 180 cm groß, schlanke Statur, kleines Gesicht, westeuropäisches Erscheinungsbild, dialekt- und akzentfreies Deutsch, keine Arbeitskleidung - evtl. graue Jacke. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0471 953 3321 und weist auf die Präventionstipps zu den verschiedenen Betrugsmaschen auf ihrer Homepage www.polizei.bremerhaven.de hin.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Frank Schmidt

Telefon: 0471/ 953 - 1400

E-Mail: f.schmidt@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell