POL-Bremerhaven: Update - Fahndung erfolgreich zu PM 'BMW rammt Porsche und Nissan' vom 02.08.2019

Bremerhaven (ots)

Die vielen Hinweise aus der Bevölkerung, die aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung nach dem silbergrauen BMW 325i bei der Polizei eingegangen sind, haben heute in den frühen Abendstunden zum Auffinden des Fahrzeuges und zur Festnahme des vermutlichen Täters geführt. Derzeit wird ermittelt, ob der BMW durch eine vorangegangene Raubtat am gestrigen Nachmittag in den Besitz des Tatverdächtigen gelangt ist. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für deren Unterstützung.

