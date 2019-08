Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann stürzt in Schacht

Bremerhaven (ots)

Am Freitagmorgen (02.08.2019), gegen 09.15 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in den Kleinbahnweg im Ortsteil Jedutenberg gerufen. Dort hatten Zeugen den 73jährigen Hausbesitzer leblos im Garten in einem 4 Meter tiefen Wasserschacht aufgefunden. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

