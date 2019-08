Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: BMW rammt Porsche und Nissan

Bremerhaven (ots)

Der Fahrer eines silbergrauen BMW 325i hat am Donnerstagnachmittag in der Gaußstraße beim Rückwärtsfahren einen Porsche angefahren und danach seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Knapp drei Stunden später verursachte der BMW einen weiteren Unfall in der Geibelstraße. Jetzt sucht die Polizei nach dem Unfallfahrer. Gegen 17.40 Uhr fuhr der 61-jährige Porschefahrer nach seinen Angaben die Gaußstraße mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Wurster Straße entlang. Vor seinem Fahrzeug befand sich der silbergraue BMW 325i mit dem Kennzeichen HB-D 4676. Auch dieser Wagen fuhr zunächst mit langsamer Geschwindigkeit. Unvermittelt und ohne erkennbaren Grund stoppte der BMW seine Fahrt und legte den Rückwärtsgang ein. Er fuhr zurück und prallte gegen die Front des Porsches. Dann fuhr der BMW-Fahrer wieder vorwärts und flüchtete in Richtung Wurster Straße. Der Unfallfahrer war zwischen 25 und 35 Jahre alt, hatte nach Zeugenangaben ein "südländisches Aussehen" und trug dunkle kurze Haare. Darüber hinaus steht der BMW-Fahrer im Verdacht, einen weiteren Unfall am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, in der Geibelstraße verursacht zu haben. Auch dort wurde durch Zeugen das gleiche Kennzeichen abgelesen, als der BMW in der Sackgasse zu wenden versuchte und beim Rückwärtsfahren einen dort abgestellten Wagen anfuhr. Anschließend entfernte sich der Fahrer auch dort vom Unfallort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise zum Verbleib des BMW 325i und dessen Fahrer.

