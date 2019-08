Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: E-Scooter sichergestellt

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 31.07.2019 beobachtete eine Streife der Polizei einen jungen Mann, der gegen 12.00 Uhr mit einem Elektroroller durch die Fußgängerzone in der Innenstadt sauste. Als der Fahrer die Beamten bemerkte, wendete sein Fahrzeug und versuchte sich der bevorstehenden Kontrolle zu entziehen. In der Keilstraße wurde er jedoch von den Beamten eingeholt und hielt an. Der 26-Jährige gab zu, dass sein E-Scooter 25 km/h schnell sei und er dafür keinen Versicherungs¬schutz habe. Für seinen Roller gibt es keine Betriebserlaubnis.

Als daraufhin die Sicherstellung des E-Scooters erfolgen sollte, wurde der 26-Jährige zunehmend aggressiv und beleidigte die Polizisten auf das Übelste. Hintergrund ist wohl, dass der Mann vor kurzem der Polizei schon einmal mit seinem Roller aufgefallen war. Das Gefährt soll nun eingezogen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell