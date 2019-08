Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher hebeln an der Haustür

Bremerhaven (ots)

Laute Geräusche weckten in der Nacht zum Donnerstag ein Ehepaar in ihrem Einfamilienhaus in der Straße Steinacker auf. Einbrecher versuchten, in das Haus zu gelangen. Gegen 3.15 Uhr war ein Knacken an der Haustür zu hören und die Bewohner wollten nachsehen. Offenbar waren die Einbrecher gerade damit beschäftigt, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als das Licht im Haus eingeschaltet wurde, flüchteten die Täter Hals über Kopf. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet jetzt um weitere Hinweise zur Aufklärung des Falls.

