Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei ermittelt Hundehalter

Bremerhaven (ots)

Besorgte Passanten alarmierten am 30.07.2019 die Polizei in Geestemünde. Gegen 17.00 Uhr wurden sie in der Lothringer Straße auf zwei Hunde aufmerksam, die in einem geparkten PKW eingesperrt waren. Wohl wissend, dass ein Auto bei erhöhten Temperaturen innerhalb kurzer Zeit zu einer lebensbedrohlichen Falle für die Tiere werden kann, machten sie sich berechtigte Sorgen. Die Beamten waren schnell vor Ort und ermittelten über die polizeilichen Abfragesysteme den Fahrzeughalter. Der konnte telefonisch erreicht werden und erschien kurz darauf an seinem Fahrzeug. Der 56-Jährige nahm die Hunde aus seinem Wagen. Die Tiere waren gesund und munter. Die Polizei lobt das schnelle Handeln der Anrufer und weist aus diesem Anlass daraufhin, dass sich Fahrzeuge bei den derzeit vorherrschenden Außentemperaturen selbst im Schatten schnell aufheizen. Für darin zurückgelassene Tiere besteht dann innerhalb weniger Minuten schnell Lebensgefahr. Einige Autofahrer unterschätzen offensichtlich die Gefahr, wenn sie ein Kind oder ein Tier im ihrem Fahrzeug zurücklassen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell