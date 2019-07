Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 28.07.2019 (Sonntag) kam es in Geestemünde zu einer größeren Schlägerei, bei der mehrere Männer verletzt wurden. Im Bereich der Humboldtschule trafen gegen 19.30 Uhr zwei Personengruppen aufeinander. Die jungen Männer gingen aufeinander los. Dabei wurden verschiedene 'Hilfsmittel' benutzt. Die Polizei konnte die rivalisierenden Gruppen Am Oberhamm / Altonaer Straße trennen und stellte eine Eisenstange sicher. Zwei Männer wurden festgenommen.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3321 entgegengenommen.

