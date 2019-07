Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb kommt durchs Fenster

Bremerhaven (ots)

Durch ein offenes Fenster ist ein Dieb in der Nacht zum Dienstag in ein Zimmer eines Hauses in der Elbestraße geklettert und wollte ein Handy stehlen. Die beiden dortigen Bewohner überraschten den ungebetenen Gast. Ein kleines Fenster zum Schlafzimmer hatten die Bewohner offen gelassen. Es liegt im Hochparterre. Der Unbekannte kletterte über zwei Meter hinauf, um durch das Fenster zu gelangen. Bei seiner Suche nach Beute weckte er jedoch die schlafenden Bewohner. Mit einem Mobiltelefon in der Hand versuchte der Eindringling zu flüchten. Zwar konnte einer der Bewohner den Dieb noch kurz fassen, doch dem gelang die Flucht. Allerdings konnte er seine Beute nicht mehr festhalten und musste sie zurücklassen. Der unbekannte Mann war etwa 180 Zentimeter groß und hatte eine athletische Statur. Er hatte kurze braune lockige Haare und trug ein ärmelloses blaues Shirt, kurze blaue Shorts und weiße Schuhe. Hinweise auf die Tat und den unbekannten Mann nimmt die Polizei unter Telefon 953 3321 entgegen.

