Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto zerkratzt

Bremerhaven (ots)

Ein weißer Daimler-Benz ist zwischen Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag in der Stolper Straße von einem unbekannten Täter zerkratzt worden. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung. Angezeigt wurde die Tat am Montagvormittag. Demnach stand das Fahrzeug am Fahrbahnrand. Der Täter hatte sämtliche Fahrzeugseiten zerkratzt und dazu noch den linken Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

