POL-Bremerhaven: Von der Fahrspur abgekommen

Bremerhaven (ots)

Zwar keine Verletzte, aber einen hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend in der Brückenstraße ereignet hat. Der 50-jährige Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Nach Angaben der Unfallbeteiligten fuhr der 50 Jahre alte Autofahrer die Brückenstraße in Richtung Weddewarden entlang. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Mazda aus der Fahrspur in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen einer 69-jährigen Autofahrerin zusammen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

