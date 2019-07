Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrüche durch offenstehende Türen und Fenster

Bremerhaven (ots)

Da die Bewohner aufgrund der herrschenden Temperaturen Fenster und Türen ihrer Wohnungen weit geöffnet hatten, gelang es unbekannten Tätern in zwei Fällen in die Räume einzudringen und diversen Schmuck zu stehlen. Die erste Tat ereignete sich am Freitagabend (26.07.2019) um 19.47 Uhr in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Über einen Geragenhof gelangte der Täter an den Balkon einer 83-jährigen Mieterin im Erdgeschoß. Er erklomm den Balkon und betrat durch die offenstehende Tür die Wohnung. Die Seniorin bemerkte den Mann im Flur, konnte aber nicht verhindern, dass er diverse Schmuckschatullen an sich nahm und auf gleichem Weg die Wohnung verließ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 180 - 185 cm groß, schlank athletisch, circa 30 Jahre alt, deutsches Erscheinungsbild - bekleidet mit dunkler, langer Hose, weißer Jacke mit Aufdruck und schwarzem Basecap. Im zweiten Fall saß ein 82- und 81-jähriges Ehepaar am Sonnabendmorgen (27.07.2019) gegen 09.00 Uhr in ihrer Erdgeschoßwohnung in der Wiener Straße beim Frühstück in der Küche. Auch sie hatten zuvor das Schlafzimmerfester zum Lüften weit geöffnet. Ein unbekannter Täter stieg durch das zur Wiener Straße gelegene Fenster ein, nahm diversen Schmuck an sich und verließ die Wohnung unerkannt auf gleichem Weg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0471 953 4444 und weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Fenster und Türen, insbesondere im Erdgeschoß geschlossen zu halten, um keine Tatgelegenheiten zu bieten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Frank Schmidt

Telefon: 0471/ 953 - 1400

E-Mail: f.schmidt@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell