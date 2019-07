Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabendnachmittag (27.07.2019), gegen 15.00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Georgstraße / Grashoffstraße ein Verkehrsunfall, der umfangreiche polizeiliche Maßnahmen nach sich zog. Zunächst war der 38-jährige Verursacher mit seinem Fahrrad die Georgstraße stadteinwärts gefahren. An der Kreuzung zur Grashoffstraße versuchte er dann, zwischen zwei PKW, die auf der Geradeaus- und Rechtsabbiegerspur vor der roten Ampel standen, hindurchzufahren. Dabei verlor er das Gleichgewicht, riss den rechten Außenspiegel des einen PKW ab und fiel auf die Motorhaube des zweiten Wagens. Der Radfahrer rappelt sich auf und setzte seine Fahrt in die Grashoffstraße fort. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den Mann dann in der Weißenburger Straße und versuchte ihn zu stoppen. Er versuchte, die BeamtenInnen zu umfahren, konnte aber festgehalten werden. Der Mann reagierte sofort äußerst aggressiv, bespuckte und beschimpfte die BeamtenInnen und widersetze sich den polizeilichen Maßnahmen mit körperlicher Gewalt. Nach seiner vorläufigen Festnahme kam er in das Polizeigewahrsam, wo ein Alkoholvortest einen Wert ergab, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Da sich sein Gemütszustand nicht besserte, wurde er nach erfolgter Blutentnahme in ein Krankenhaus überstellt.

