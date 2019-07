Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unrat entsorgt und angezündet

Bremerhaven (ots)

Nur dem schnellen Handeln von Anwohnern und Mitgliedern des THW ist es zu verdanken, dass am frühen Freitagabend (26.07.2019), gegen 19.00 Uhr, in der Van-Heukelum-Straße ein Feuer keinen größeren Schaden angerichtet hat. Gegen 19.00 Uhr beobachteten Zeugen im Bereich des Wendehammers einen Kleintransporter, der mit mehreren Männern besetzt war. Als diese wiederum den Zeugen bemerkten, gaben sie Vollgas und entfernten sich in Richtung Batteriestraße. Jetzt konnte der Zeuge einen Haufen Unrat erkennen, aus dem offene Flammen schlugen, die auf den trockenen Grasuntergrund übergriffen und sich bis auf das Gelände des THW ausbreiteten. Nur durch das schnelle Eingreifen von Anwohnern und THW-Mitgliedern konnte ein sich weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Durch die gute Beschreibung des flüchtigen Transporters und des Fahrers durch den Zeugen, konnte der Wagen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung durch die Polizei gestellt und die 24-, 34- und 36-jährigen Insassen vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Frank Schmidt

Telefon: 0471/ 953 - 1400

E-Mail: f.schmidt@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell