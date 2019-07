Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeibeamte angegriffen

Bremerhaven (ots)

Weil aus einem Garten in der August-Bebel-Straße ruhestörender Lärm zu hören war, wurde am Mittwochabend die Polizei gerufen. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter von dem 47-Jährigen Bewohner geschlagen. Die Beamten wurden kurz nach 22 Uhr zu der Ruhestörung gerufen. Der dortige Bewohner und weitere Personen befanden sich im Garten des Hauses. Als die Polizeibeamten auf sich aufmerksam machten, wurden sie von dem 47-Jährigen beschimpft. Der Mann wurde immer aggressiver und ging letztlich auf die Beamten los. Einer der Polizisten bekam einen Schlag gegen den Kopf und wurde verletzt. Erst unter dem Einsatz von Pfefferspray konnte der alkoholisierte 47-Jährige festgenommen und in eine Polizeizelle gebracht werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

