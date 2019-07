POL-Bremerhaven: Zigarettenautomat aufgesprengt

Polizei Bremerhaven

Von einem mächtigen Knall wurden in der Nacht zum Donnerstag Anwohner in der Ratiborer Straße aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte Täter haben einen Zigarettenautomat aufgesprengt. Als einer der Anwohner gegen 0.35 Uhr aus dem Fenster schaute, konnte er noch drei Männer sehen, die sich eilig einige Schachteln Zigaretten in die Taschen steckten und dann wegliefen. Durch die Explosion wurde die Abdeckung geöffnet, so dass man an die Zigaretten gelangen konnte. Womit der Automat aufgesprengt wurde, wird jetzt von der Polizei untersucht. Die Ermittler (Telefon 953 4444) hoffen auf weitere Zeugenhinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

