Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Supermarkt

Bremerhaven (ots)

Mehrere Jugendliche sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Supermarkt in der Wilhelm-Leuschner-Straße eingebrochen. Zwei 15-Jährige konnten von der Polizei festgenommen werden. Eine Zeugin sah die Gruppe Jugendlicher gegen 0.30 Uhr, wie sie die Haupteingangstür des Geschäftes aufbrachen und in den Laden gingen. Dort rafften sie Zigarettenschachteln, Alkoholika und Chips-Tüten zusammen, um gleich danach wieder zu flüchten. Einen Teil der Beute haben sie dabei verloren. Die Zeugin rief die Polizei, die im Rahmen ihrer Fahndung nach den Tätern die beiden 15-Jährigen festnehmen konnte. Welchen Tatbeitrag sie jeweils geleistet haben und wer noch an dem Einbruch beteiligt war, soll jetzt ermittelt werden.

