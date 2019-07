Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rasender Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Bremerhaven (ots)

Am späten Abend des 23.07.2019 ist der Polizei ein Autofahrer aufgefallen, als er mit seinem Auto durch Geestemünde fuhr. Gegen 21.30 Uhr waren zivil gekleidete Polizeibeamte An der Mühle unterwegs. Im Rahmen einer Fahndung waren sie aus ihrem unauffälligen Fahrzeug ausgestiegen und überprüften nach einer Verkehrsunfallflucht ein hier abgestelltes Auto. Die Polizisten hörten schon von weitem Geräusche eines stark beschleunigten und wieder abbremsenden Fahrzeuges aus der nahegelegenen Tempo 30-Zone. Plötzlich bog ein schwarzer Gelände-wagen mit überhöhter Fahrgeschwindigkeit aus der Bülkenstraße in die Straße An der Mühle ein. Die in unmittelbarer Nähe befindlichen Polizisten signalisierten dem Fahrer mit einer eindeutigen Geste, dass er langsamer fahren möge. Der Mann nahm das wahr, erhob seine Hand und zeigte den Beamten den ausgestreckten Mittelfinger (Stinkefinger).

"Fickt euch!"

Gleichzeitig schrie er durch das geöffnete Fenster: "Fickt euch"! und entfernte sich mit hohem Tempo. Die Fahnder hatten nun allen Grund zu einer Überprüfung und besetzten ihr Fahrzeug. Mit eingeschaltetem Blaulicht nahmen sie die Verfolgung auf. Der Fahrer des kleinen Geländewagens erkannte offensichtlich, mit wem er sich da gerade angelegt hatte und unternahm einen Fluchtversuch. Er wollte sich der Kontrolle entziehen. Bei Rotlicht bog er zunächst in die Schillerstraße ab und setzte dann einen Zickzackkurs in den angrenzenden Nebenstraßen. Doch die Polizei holte schnell auf und gab eindeutige Anhaltesignale. Der 41-Jährige hielt jetzt an. Er wurde als Beschuldigter in einem Strafverfahren belehrt und konnte für sein Verhalten keine schlüssige Erklärung geben.

Als Stinkefinger bezeichnet man umgangssprachlich eine häufig als obszön aufgefasste Geste, bei der eine mehr oder weniger geschlossene Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger einer Person oder einer Gruppe entgegengestreckt wird. Sie kann als Beleidigung strafrechtlich geahndet werden. Im Deutschen wird die Geste, die im Englischen zumeist schlicht "the finger" heißt, als "Stinkefinger" bezeichnet.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell