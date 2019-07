POL-Bremerhaven: Nach Unfall Ersthelfer schnell zur Stelle

Polizei Bremerhaven

Ein 56 Jahre alter Rennrad-Fahrer wurde am Montagmittag auf der Georgstraße nach einem Verkehrsunfall verletzt. Passanten kümmerten sich um ihn. Am Nachmittag wurde eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin Opfer eines Verkehrsunfalls. Sie fuhr in der Kistnerstraße in eine offene Autotür. Kurz vor 12 Uhr wollte ein 69-jähriger Autofahrer aus der Nansenstraße nach rechts in die Georgstraße einbiegen. Er hatte dabei nicht auf den von rechts kommenden Rennrad-Fahrer geachtet, der von der Rampe heruntergefahren kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radfahrer ab und versuchte auszuweichen. Dabei stürzte er und zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Sofort kümmerten sich Passanten um ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen. Durch ihren Fahrradhelm wurde die 54-jährige Radfahrerin vor Kopfverletzungen geschützt, als sie am Montag, gegen 15.10 Uhr in die geöffnete Autotür fuhr. Ein 22 Jahre alter Lieferant wollte aussteigen und hatte den nachfolgenden Verkehr nicht beachtet. Die Frau stürzte und wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

