Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beleidigungen, Nötigungen und Angriffe

Bremerhaven (ots)

Von Sonntag, 21.07.2019, auf Montag, 22.07.2019, verzeichnete die Bremerhavener Polizei bei ihren Einsätzen 3 Widerstände gegen Vollstreckungs¬beamte. Gegen 18.00 Uhr sollte im Schierholzweg ein Motorroller beschlagnahmt werden. Das Fahrzeug war zuvor Tatbegehungsmittel bei einer Straftat. Vor dem Haus wurden die Polizisten von mehreren Jugendlichen erwartet.

"Schwuchtel, Drecksack, Wichser"

Einer von ihnen zeigte sich besonders respektlos. Er beleidigte und bedrohte die Beamten und versuchte seine Freunde gegen die Polizei aufzubringen. Die Situation konnte kurz vor der Eskalation nur mit Unterstützungskräften beruhigt werden. Gegen den Jugendlichen (16) wurden Strafanzeigen wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Nötigung und Beleidigung gefertigt. Der Roller wurde beschlagnahmt.

Kurz darauf kam es zu Widerstandshandlungen in Lehe. Gegen 19.00 Uhr kam es zu Streitigkeiten in der Moltkestraße. Als die Polizei das Haus betrat kam den Beamten ein Mann auf der Treppe entgegen. Ohne ersichtlichen Grund verhielt sich der 43-Jährige extrem aufbrausend und aggressiv.

"Ich mache nichts was ihr sagt. Was ist euer Problem?"

Als der Mann sein aggressives Verhalten weiter steigerte und zu Schlägen gegen die Polizisten ausholte, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Zwischenzeitlich kamen andere Hausbewohner dazu und verlangten drohend, ihren Nachbarn, gegen den auch noch ein Haftbefehl vorlag, wieder freizulassen. Der Beschuldigte wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Hier wurde eine Blutprobe entnommen, weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Anschließend wurde der 43-Jährige der JVA überstellt.

Kurz nach Mitternacht fiel eine Frau in der Hafenstraße/Lessingstraße auf. Als sie den Streifenwagen erblickte, streckte sie den Beamten ihren Mittelfinger entgegen. Es folgte eine Personenkontrolle.

"Schweine, Arschlöcher, eingebildete Fotzen!"

Die 25-Jährige redete sich in Rage und betitelte die Polizistinnen als Huren und Schlampen. Die alkoholisierte Frau griff die Beamten plötzlich an und schlug zu. Ihre Angriffe wurden abgewehrt und sie musste in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Dabei kam es zu weiteren Handgreiflichkeiten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell