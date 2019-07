Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb nutzt offenes Fenster

Bremerhaven (ots)

Ein unbekannter Dieb hat am Sonntagnachmittag durch ein offenes Fenster mehrere Schmuckstücke aus einer Wohnung in der Deichstraße gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Der Täter gelangte zunächst auf den Hinterhof des Mehrfamilienhauses. Dort entdeckte er das geöffnete Fenster der Wohnung im Erdgeschoss. Er kletterte hinein und nahm sich aus einer Schatulle mehrere Schmuckstücke. Anschließend konnte er unerkannt entkommen. Die Ermittler der Polizei hoffen dennoch, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise geben können. Darüber hinaus rät die Polizei zur Vorsicht. In den kommenden Tagen wurde sehr warmes Wetter vorhergesagt. Oft werden dann die Fenster geöffnet und unbeaufsichtigt gelassen. So wird es Dieben und Einbrechern oft sehr leicht gemacht, in Wohnungen zu gelangen. Darum: Lassen Sie geöffnete Fenster und Türen nie ohne Aufsicht und überprüfen Sie, ob Fenster und Türen immer ausreichend gesichert sind.

