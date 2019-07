Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollerdiebstahl missglückt

Bremerhaven (ots)

Zwei unbekannte junge Männer haben in der Nacht zum Freitag versucht, einen Motorroller zu stehlen. Nach einer kurzen Strecke ließen sie das Gefährt aber liegen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie die beiden Männer den Roller auf einem Stichweg an der Straße Neubrückshelmder einfach liegen ließen und verschwanden. Die Zeugin rief die Polizei. Über das Kennzeichen konnten die Beamten den Fahrzeughalter schnell ausfindig machen. Er wohnte ganz in der Nähe und hatte den Diebstahl noch nicht mitbekommen. Die Täter hatten versucht, den abgeschlossenen Roller wegzuschaffen. Dabei wurde das Zweirad an einigen Stellen beschädigt. Als das Vorhaben offenbar zu mühselig wurde, ließen die Diebe den Roller liegen. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3221) um weitere Hinweise zu den Tätern.

