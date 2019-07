Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin nach Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Mit Prellungen und Hautabschürfungen musste eine 40 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstagvormittag nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 58-jähriger Autofahrer hatte sie beim Wenden auf der Bürgermeister-Smidt-Straße angefahren. Zunächst hielt der Fahrer in Höhe der Gasstraße am Fahrbahnrand und wollte dann auf der Straße wenden, um in die entgegengesetzte Richtung weiterzufahren. Als der Wendevorgang schon fast beendet war, stießen der Wagen und das Fahrrad zusammen und die 40-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Die Frau wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden blieb gering.

