Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto beschädigt

Bremerhaven (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann hat am späten Mittwochabend ein Auto in der Hamburger Straße beschädigt. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. Der Zeuge sah gegen 22.10 Uhr den 37-Jährigen an einem abgestellten Opel hantieren. Der hatte den Heckscheibenwischer abgebrochen und flüchtete danach. Die alarmierte Polizei fahndete nach dem Täter und wurde nahe eines Verbrauchermarktes an der Georg-Seebeck-Straße fündig. Dort trafen die Beamten auf den alkoholisierten 37-Jährigen. Warum er den Wagen beschädigt hat, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

