Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Baumaschine gestohlen

Vermutlich in der Nacht zum 12.07.2019 ist im Ortsteil Jedutenberg ein offener Radlader von einer Baustelle gestohlen worden. Zum Feierabend am 11.07.2019, wurde der Radlader gegen 14.00 Uhr abgestellt. Am 12.07.2019, 07.00 Uhr, wurde bei Arbeitsbeginn der Diebstahl der Baumaschine im Stubbener Weg festgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Aufgrund der Fahrspuren wird davon ausgegangen, dass der Radlader vom Tatort gefahren wurde. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-4444 entgegengenommen.

