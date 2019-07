Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gestohlene Räder zurückerlangt

Bremerhaven (ots)

Zwei Fahrräder sind einer Familie aus der Claus-Groth-Straße am Dienstagabend vor der Haustür gestohlen worden. Vater und Tochter nahmen sofort die "Fahndung" nach den Rädern auf und wurden wenig später fündig. Die Fahrräder waren nur einen kurzen Moment unverschlossen ohne Aufsicht. Diesen Moment nutzten vermutlich zwei Täter, um die Räder mitzunehmen. Sofort, nachdem der Vater und seine Tochter den Diebstahl bemerkt hatten, setzten sie sich ins Auto und suchten in der Umgebung nach den Rädern. Auf dem Parkplatz an der Pferdebade konnten sie eines der Räder wiedererkennen. Damit war ein 27 Jahre alter Mann unterwegs. Sie beobachteten den Mann und riefen die Polizei. Die konnte den 27-Jährigen festnehmen. Er räumte ein, zusammen mit einem "Kumpel" die Räder gestohlen zu haben. Bereitwillig gab er das gestohlene Rad wieder heraus und versprach, auch das zweite Rad aufzutreiben und zurückzugeben. Nur wenig später hielt der Tatverdächtige Wort und brachte auch das zweite Rad zurück. Trotz der Reue wird nun weiter gegen den 27-Jährigen und seinen Komplizen wegen Diebstahls ermittelt. Auch die Suche eines 25-Jährigen nach seinem gestohlenen Rad verlief in der Nacht zum Mittwoch erfolgreich. Nachdem er kurz nach Mitternacht bemerkte, dass sein Rad in der Leher Straße, in Spaden gestohlen worden war, setzte er sich ins Auto und suchte danach. Kurze Zeit später fiel ihm eine Gruppe von drei jungen Männern auf, die mit Fahrrädern unterwegs waren. Dabei war auch sein gestohlenes Rad. Er fuhr ihnen hinterher. In der Beuthener Straße sprach er den Mann an, der auf seinem Rad fuhr. Der Unbekannte stieg daraufhin sofort ab, warf das Rad zur Seite und flüchtete ebenso, wie seine beiden Begleiter. So bekam der 25-Jährige sein Rad zurück. Nach dem Täter fahndet weiterhin die Polizei (Telefon 953 3221). Er war um die 17 Jahre alt und hatte helle, kurz rasierte Haare. Er trug eine dunkle weite Jeans und einen grauen Kapuzenpullover.

