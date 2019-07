Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall beim Abbiegen

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 16.07.2019 kam es in Bremerhaven-Süd zu einem Verkehrsunfall, wobei ca. 4.000 Euro Sachschaden entstand. Gegen 17.15 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem PKW die Zuwegung vom Autohof an der Frederikshavner Straße. Die 45-Jährige wollte links auf die Straße in Richtung Landkreis abbiegen. Dabei achtete die Fahrerin nicht ausreichend auf einen bevorrechtigten PKW-Führer, der zu diesem Zeitpunkt gerade von der Autobahn A27 kam und seinerseits die Fahrbahn der Fredrikshavner Straße in Richtung Autohof überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge, wobei leichter Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt.

