POL-Bremerhaven: Erste Kontaktpolizistin in Bremerhaven

In Bremerhaven gibt es die Kontaktpolizisten (im Volksmund KOP) seit 1997. Seit dieser Zeit sind 14 erfahrene Polizisten neben den Beamtinnen und Beamten des Einsatz- und Streifendienstes als "bürgernahe Gesetzeshüter" in den Straßen der einzelnen Ortsteile eingesetzt. Seit dem 15. Juli dieses Jahres ist mit Susanne Graw-Kespelher die erste Kontaktpolizistin in Bremerhaven unterwegs.

Die Polizeioberkommissarin übernahm von ihrem Vorgänger den Bezirk Leherheide-West und Fehrmoor. Die erfahrene Beamtin begann ihren Weg am 01. September 1988 bei der Bereitschaftspolizei in Bremen und wechselte nach ihrer Ausbildung zur Ortspolizeibehörde Bremerhaven. Sie sammelte in der Folgezeit berufliche Erfahrungen sowohl in der Abteilung Nord mit den Revieren Lehe und Leherheide, als auch in der Drogenfahndung.

Die Kontaktpolizisten sind Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld und haben immer ein offenes Ohr für sie. Die Aufgaben sind ganz vielfältig. Sie reichen von der Hilfe im Kindergarten bis hin zur Kontaktaufnahme in den Seniorenheimen. Kontaktpolizisten vollstrecken Haftbefehle, gehen auf Streife und schlichten Nachbarschaftsstreitigkeiten. Durch die sichtbare Präsenz verbessern sie die Sicherheitslage in den Ortsteilen und sind direktes Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei.

