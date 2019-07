Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Während der Gartenarbeit bestohlen

Bremerhaven (ots)

Am Montagmittag kam es zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in der Jürgen-Brand-Straße. Während die Hausbewohnerin im Vorgarten arbeitete, nutzte der Dieb eine offene Nebeneingangstür, um ins Haus zu gelangen. Die Bewohnerin des Hauses pflegte die Beete vor dem Haus und hatte dabei die Nebeneingangstür nicht verschlossen gehalten. Kurz nach 12 Uhr erschien eine etwa 60 Jahre alte Frau vor dem Haus und verwickelte die Hausbewohnerin in ein längeres Gespräch. Man unterhielt sich über die Blumen. Als die Hausbewohnerin nach einer Weile wieder ins Haus ging, waren die Schränke durchwühlt worden. Es fehlten mehrere Schmuckstücke und etwas Bargeld. Offenbar hatte sich der Täter Zugang durch die unverschlossene Tür verschafft. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3231) um weitere Hinweise zu dem Vorfall und der Frau, die mit der Hausbewohnerin gesprochen hat. Sie war etwa 170 Zentimeter groß und sprach akzentfreies Deutsch. Sie hatte graue, halblang gelockte Haare, trug eine Mütze und ein buntes Tuch. Die Frau hatte eine Tasche bei sich.

