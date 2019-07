Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In parkende Fahrzeuge gerast

Bremerhaven (ots)

Angetrunken und ohne Fahrerlaubnis war am Abend des 15.07.2019 ein Autofahrer mit seinem PKW in Leherheide unterwegs. Gegen 22.30 Uhr befuhr der 43-Jährige die Hans-Böckler-Straße stadteinwärts. Nachdem er die Kurve am Hochhaus durchfahren hatte, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen schweren Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Parkstreifen kam es zu einer heftigen Kollision mit zwei hier abgestellten Fahrzeugen. Dabei entstand schwerer Sachschaden. Der Mercedes E300 des Verursachers war anschließend nicht mehr fahrbereit. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mercedes-Fahrer starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen sehr hohen Wert und der Beschuldigte wurde festgenommen. An der Wache wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

