Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei und Feuerwehr in der Doministraße

Bremerhaven (ots)

Zu einem angeblichen Gasaustritt wurden die Polizei und Feuerwehr am Sonntagnachmittag in die Doministraße gerufen. Die Gefahr bestätigte sich nicht. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses glaubte Gasgeruch wahrgenommen zu haben und rief daraufhin die Einsatzkräfte. Tatsächlich lag ein sonderbarer Geruch in der Luft, doch die technischen Messungen bestätigten einen Gasaustritt nicht. Vielmehr konnten im Keller des Hauses offene Farbeimer festgestellt werden, deren "Düfte" durch das Treppenhaus stiegen. Nachdem die Eimer vor die Tür gebracht wurden, konnten die Bewohner des Hauses gefahrlos wieder in ihre Wohnungen gehen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell