Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 2 Verletzte bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagnachmittag, 14.07.2019, kam es im Fischereihafen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15.00 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad die Straße Seeborg in Höhe des Baumarktes. Die 83-Jährige hielt an der Einmündung Am Lunedeich kurz an, um sich bei beginnendem Nieselregen eine Regenjacke überzuziehen. Als die Seniorin wieder losradelte, fuhr sie auf der Straße in eine gerade vorbeifahrende Kolonne Motorradfahrer. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Krad, das mit zwei Personen besetzt war. Die Fahrradfahrerin und der Motorradfahrer kamen dabei zu Fall und stürzten auf die Fahrbahn. Dabei wurde die 83-Jährige schwer- und der 61-jährige Motorradfahrer leicht verletzt. Seine 60-jährige Sozia stürzte ebenfalls, verletzte sich jedoch nicht. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Seniorin stationär aufgenommen. Der 61-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. An den Zweirädern entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell