Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Festnahme nach Einbruchsversuch

Bremerhaven (ots)

Ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnte in der Nacht zum Montag nach einem Einbruchsversuch in der Heinrich-Kappelmann-Straße von der Polizei festgenommen werden. Ein Zeuge wurde auf die Tat aufmerksam. Der Zeuge beobachtete kurz nach Mitternacht am Tatort zwei Personen mit einer Leiter, die an ein Einfamilienhaus gelehnt war. Ein weiterer mutmaßlicher Komplize wartete in einem Auto in der Nähe. Einer der Männer versuchte ein Fenster im Obergeschoss aufzuhebeln, daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Die Männer bemerkten, dass sie beobachtet wurden und flüchteten daraufhin, das verdächtige Fahrzeug fuhr davon. Da der Zeuge sich das Kennzeichen merken konnte, leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein. In der Wittekindstraße wurden die Beamten fündig. Dort stießen sie auf den 19-Jährigen und nahmen ihn fest. Die Ermittlungen dauern an.

